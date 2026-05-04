Unfälle: Mann läuft durch U-Bahn-Tunnel und wird schwer verletzt

München (dpa/lby) - Ein vermutlich unter Drogeneinfluss stehender Mann ist vom Münchner Hauptbahnhof aus durch einen U-Bahn-Tunnel gelaufen und dabei von einer vorbeifahrenden Bahn schwer verletzt worden. Der 46-Jährige sei durch den Tunnel in Richtung Karlsplatz gelaufen, als ihn eine fahrende U-Bahn an seiner linken Körperseite touchierte, teilte die Polizei mit. Hierdurch sei sein linker Arm fast abgerissen worden. Zudem habe der Mann mehrere Schnittwunden und Frakturen im Oberkörperbereich erlitten.