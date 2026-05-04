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  4. Mann läuft durch U-Bahn-Tunnel und wird schwer verletzt

Unfälle Mann läuft durch U-Bahn-Tunnel und wird schwer verletzt

Ein 46-Jähriger läuft zu Fuß durch einen Münchner U-Bahn-Tunnel. Als sich eine Bahn nähert, kann er nicht vollständig ausweichen – und wird schwer verletzt. Was bislang über den Unfall bekannt ist.

Unfälle: Mann läuft durch U-Bahn-Tunnel und wird schwer verletzt
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Der Mann lief zu Fuß durch den U-Bahn-Tunnel zum Karlsplatz (Stachus). (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

München (dpa/lby) - Ein vermutlich unter Drogeneinfluss stehender Mann ist vom Münchner Hauptbahnhof aus durch einen U-Bahn-Tunnel gelaufen und dabei von einer vorbeifahrenden Bahn schwer verletzt worden. Der 46-Jährige sei durch den Tunnel in Richtung Karlsplatz gelaufen, als ihn eine fahrende U-Bahn an seiner linken Körperseite touchierte, teilte die Polizei mit. Hierdurch sei sein linker Arm fast abgerissen worden. Zudem habe der Mann mehrere Schnittwunden und Frakturen im Oberkörperbereich erlitten.

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Der Fahrzeugführer der U-Bahn hatte die Kollision den Angaben zufolge zunächst nicht bemerkt. Noch aus eigener Kraft habe der schwer verletzte 46-Jährige den Tunnel am U-Bahnhof Karlsplatz (Stachus) schließlich verlassen können. Dort seien Passanten auf die schweren Verletzungen aufmerksam geworden und hätten den Notruf verständigt. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann am Sonntag in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei gibt es erste Hinweise, dass er unter Drogeneinfluss stand.

Der 46-Jährige wurde wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr angezeigt. Weshalb der Mann in den Tunnel gestiegen war, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt weiter und prüft dabei auch, ob es sich möglicherweise um einen Suizidversuch handelte.