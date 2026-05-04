Unfälle: Mann läuft durch U-Bahn-Tunnel und wird schwer verletzt

Der Fahrzeugführer der U-Bahn hatte die Kollision den Angaben zufolge zunächst nicht bemerkt. Noch aus eigener Kraft habe der schwer verletzte 46-Jährige den Tunnel am U-Bahnhof Karlsplatz (Stachus) schließlich verlassen können. Dort seien Passanten auf die schweren Verletzungen aufmerksam geworden und hätten den Notruf verständigt. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann am Sonntag in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei gibt es erste Hinweise, dass er unter Drogeneinfluss stand.