Dachau (dpa/lby) - Ein auf den Gleisen spazierender Mann ist bei Dachau von einer Münchner S-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Das teilte die Bundespolizei mit. Sowohl im Fern- und Regionalverkehr in Richtung Ingolstadt sowie bei der S-Bahn kam es einer Sprecherin der Deutschen Bahn zufolge am Mittwochabend zu erheblichen Einschränkungen und Teilausfällen. Die Streckensperre dauerte knapp zwei Stunden an.