Der Mann soll quer über das Gelände einer Tankstelle in Nürnberg gefahren und habe dabei eine Zapfsäule abgerissen haben. Dann sei das Fahrzeug im Verkaufsraum zum Stehen gekommen. Die Tankstelle war zum Unfallzeitpunkt laut Polizeisprecher unbesetzt. Der 22-Jährige kam demnach leicht verletzt in ein Krankenhaus. Da an der Zapfsäule ein automatischer Verschluss angeschlagen habe, sei kein Benzin ausgetreten.