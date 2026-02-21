Unfälle: Mann fährt gegen Strommast und verletzt sich schwer

Apolda (dpa/th) - Ein 19-Jähriger ist in Camburg (Saale-Holzland-Kreis) mit dem Auto gegen einen Strommast gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Samstagmorgen gegen kurz nach Mitternacht. Demnach sei der junge Mann mit seinem Wagen links von der Fahrbahn abgekommen, habe einen geparkten Pkw touchiert und sei dann frontal gegen den Strommast geprallt. Den Angaben zufolge war der 19-Jährige alkoholisiert und nicht angeschnallt.