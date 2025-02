Der Aufprall am Samstagabend sorgte dafür, dass der Mast aus seiner Verankerung gerissen wurde. Anschließend fiel er auf einen an einer Tram-Haltestelle wartenden Mann, der dadurch schwer verletzt wurde. Der 24-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun zu der bislang ungeklärten Unfallursache.