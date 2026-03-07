Innsbruck - Bei einer Skitour in Tirol ist ein Deutscher Tourist tödlich verunglückt. Der 43-Jährige aus dem Landkreis Weilheim-Schongau (Bayern) war am Morgen mit einem 51-jährigen Begleiter auf den 2.341 Meter hohen Berg Thaneller im Bezirk Reutte gestiegen, wie die Polizei berichtete. Die beiden hätten über die Nordrinne talwärts fahren wollen. Der Jüngere sei kurz vor Mittag auf knapp 2.000 Metern Höhe gestürzt, rund 370 Meter abwärts gefallen und dabei zu Tode gekommen. Eine Hubschrauberbesatzung der Polizei barg die Leiche. Der Freund sei unverletzt geblieben.