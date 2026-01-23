Unfälle: Main-Donau-Kanal bei Forchheim nach Schiffsunfall gesperrt

Hausen (dpa/lby) - Der Main-Donau-Kanal ist in Oberfranken nach einem Schiffsunfall vorerst gesperrt. Vor der Schleuse Hausen im Landkreis Forchheim ist am Donnerstag ein 110 Meter langes Güterschiff havariert, wie die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg mitteilte. Demnach fiel die Ruderanlage aus, der niederländische Kapitän verlor deswegen die Kontrolle über sein Schiff. Dieses stellte sich quer, kollidierte mit Bug und Heck an beiden Ufern und schlug leck.