Unfälle: Lkw prallt gegen Lkw - A4 Richtung Dresden gesperrt

Gotha (dpa/th) - Ein Lkw ist auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Gotha/Boxberg und Gotha gegen einen weiteren Lkw geprallt. Nach Angaben der Polizei kam der Lkw in der Nacht um 2.55 Uhr auf den rechten Standstreifen ab, wo bereits ein weiterer Lkw aufgrund eines Reifenschadens stand. Bei dem Unfall kam es demnach zu einem Totalschaden beider Fahrzeuge, die von der Fahrbahn in einen Straßengraben geschoben wurden. Die zwei Fahrer im Alter von 45 und 46 Jahren seien leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.