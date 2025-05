Erfurt (dpa/th) - Ein betrunkener Lkw-Fahrer ist am Autobahnkreuz Erfurt mit seinem Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet. Der 51 Jahre alte Mann wurde bei dem Unfall am Vormittag leicht verletzt, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Ein Alkoholtest ergab demnach 2,7 Promille Atemalkohol.