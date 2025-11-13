Chaos auf A 38: Lebensmittel-Lkw kippt um – Fahrer schwer verletzt

Die Autobahn wurde in beide Richtungen vollständig gesperrt. Nach Polizeiangaben dauern die Bergungs- und Reinigungsarbeiten am Morgen noch an. Die 38 zwischen Nordhausen und Nordhausen-West in beiden Richtungen gesperrt. Der Lastwagen hatte Lebensmittel geladen, die sich über die Fahrbahn verteilten. Der Sachschaden wird auf über 125.000 Euro geschätzt.