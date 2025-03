München (dpa/lby) - Ein Lastwagen hat in München einen Fahrradfahrer erfasst und seine Beine überrollt. Der 43-Jährige kam mit schweren Verletzungen an den Unterschenkeln in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er hatte am späten Dienstagnachmittag mit seinem Pedelec rechts neben dem Lastwagen an einer Ampel gehalten.