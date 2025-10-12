Unfälle: Lebloser Mann in Bach neben der Staatskanzlei gefunden

München (dpa/lby) - Ein Fußgänger hat in einem Bach unweit der Münchner Staatskanzlei einen leblosen Mann im Wasser entdeckt. Der Passant sah den Hilflosen am späten Samstagabend im Wasser liegen und alarmierte eine Polizeistreife. Die Beamten konnten den Mann jedoch wegen der starken Strömung nicht herausziehen, das gelang erst der ebenfalls herbeigerufenen Feuerwehr. Der 53-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand war auch am Sonntag noch kritisch, wie das Münchner Polizeipräsidium mitteilte.