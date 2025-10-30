Wildeck (dpa/lhe) - Ein Fahrer ist mit seinem Lkw auf der Autobahn 4 gegen eine Leitplanke gefahren und dabei verletzt worden. Die A4 bei der Anschlussstelle Wildeck-Hönebach (Kreis Hersfeld-Rotenburg) war in der Nacht voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Ein Teil des Lkw-Führerhauses rage auf die Gegenfahrbahn, zudem liefen aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe aus. Sanitäter brachten den verletzten Fahrer in eine Klinik. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.
Unfälle Lastwagen fährt gegen Leitplanke – A4 gesperrt
dpa 30.10.2025 - 03:55 Uhr