Unfälle: Laster mit Kabelrollen kippt auf A71 um - Fahrbahn gesperrt

Stadtilm (dpa/th) - Wegen eines Lastwagenunfalls ist die A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt zwischen den Anschlussstellen Stadtilm und Ilmenau-Ost derzeit gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei war der 47-jährige Fahrer des Fahrzeugs in den frühen Morgenstunden bei der Auffahrt auf der Anschlussstelle Stadtilm bei schlechten Witterungsbedingungen zu schnell unterwegs. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über das Sattelzug-Gespann, das mit insgesamt 24 Tonnen Kabelrollen beladen gewesen ist.