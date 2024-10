Demnach kam der Lkw am Morgen auf der B4 in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und durchbrach die Schutzplanke. Der Laster beschädigte noch einen Gastank und durchbrach dann den Carport, in dem ein Auto untergestellt war. Dabei wurde das Auto stark beschädigt. Auf dem Grundstück kam der Laster zum Stehen.