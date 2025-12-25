Unfälle: Kollision mit Rettungswagen – Drei Verletzte

Steingaden (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Rettungswagen sind im Landkreis Weilheim-Schongau drei Menschen in einem Auto verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, war ein 33-jähriger Autofahrer aus bislang unklaren Gründen auf einer Bundesstraße bei Steingaden von seiner Spur abgekommen. Mit seinem Wagen geriet er demnach an Heiligabend auf die Gegenspur, wo der Rettungswagen fuhr.