Steingaden (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Rettungswagen sind im Landkreis Weilheim-Schongau drei Menschen in einem Auto verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, war ein 33-jähriger Autofahrer aus bislang unklaren Gründen auf einer Bundesstraße bei Steingaden von seiner Spur abgekommen. Mit seinem Wagen geriet er demnach an Heiligabend auf die Gegenspur, wo der Rettungswagen fuhr.
Unfälle Kollision mit Rettungswagen – Drei Verletzte
dpa 25.12.2025 - 08:28 Uhr