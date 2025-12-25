 
Unfälle Kollision mit Rettungswagen – Drei Verletzte

An Heiligabend kollidiert ein Auto mit einem Rettungswagen. Alle Insassen in dem Auto werden verletzt.

Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa

Steingaden (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Rettungswagen sind im Landkreis Weilheim-Schongau drei Menschen in einem Auto verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, war ein 33-jähriger Autofahrer aus bislang unklaren Gründen auf einer Bundesstraße bei Steingaden von seiner Spur abgekommen. Mit seinem Wagen geriet er demnach an Heiligabend auf die Gegenspur, wo der Rettungswagen fuhr.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, seine beiden 49 und 33 Jahre alten Insassen wurden schwer verletzt. Im Rettungswagen waren zwei Rettungssanitäter sowie wie ein Patient. Sie blieben den Angaben zufolge unversehrt. Ein Gutachter wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft zu den Ermittlungen hinzugezogen.