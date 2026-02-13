Höhenkirchen-Siegertsbrunn (dpa/lby) - Beim Zusammenstoß mit einer S-Bahn ist im oberbayerischen Höhenkirchen-Siegertsbrunn eine Person ums Leben gekommen. Sie verstarb in der Nacht noch am Unfallort, wie die Polizei auf Nachfrage erklärt. Auf Fotos ist zu sehen, dass der schwarze Kleinwagen beim Aufprall teilweise zerdrückt und offenbar ein Stück weit mitgeschleift wurde. In der S-Bahn gab es laut Polizei keine Verletzten. Genauere Angaben soll es im Verlauf des Morgens geben.