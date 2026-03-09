 
  6. Kleintransporter überschlägt sich - ein Schwerverletzter

Unfälle Kleintransporter überschlägt sich - ein Schwerverletzter

Zwei Männer sind mit einer Ladung Dönerspieße auf der A9 in Richtung München unterwegs. Doch ein geplatzter Reifen beendet die Fahrt bei Eisenberg.

Rettungskräfte haben beide Insassen des Wagens in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Eisenberg (dpa/th) - Ein mit Dönerspießen beladener Kleintransporter hat sich auf der Autobahn 9 in Richtung München mehrfach überschlagen. Die Ursache war ein geplatzter Reifen des Wagens, wie die Polizei mitteilte. Demnach kam der Transporter am Sonntag von seiner Spur ab und überschlug sich auf Höhe der Anschlussstelle Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis). Der 56 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt, sein 36-jähriger Beifahrer schwer. Beide kamen in ein Krankenhaus. 

Der Abschnitt der A9 zwischen Eisenberg und Bad Klosterlausnitz war aufgrund von Aufräumarbeiten für mehrere Stunden gesperrt gewesen.