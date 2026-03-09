Unfälle: Kleintransporter überschlägt sich - ein Schwerverletzter

Eisenberg (dpa/th) - Ein mit Dönerspießen beladener Kleintransporter hat sich auf der Autobahn 9 in Richtung München mehrfach überschlagen. Die Ursache war ein geplatzter Reifen des Wagens, wie die Polizei mitteilte. Demnach kam der Transporter am Sonntag von seiner Spur ab und überschlug sich auf Höhe der Anschlussstelle Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis). Der 56 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt, sein 36-jähriger Beifahrer schwer. Beide kamen in ein Krankenhaus.