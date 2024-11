Segnitz (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto hat sich ein Kleinkind in Unterfranken schwer verletzt. Der fünf Jahre alte Junge sei am Samstag in Segnitz (Landkreis Kitzingen) auf die Straße gerannt, sagte ein Polizeisprecher. Ein 37 Jahre alter Autofahrer konnte demnach nicht mehr bremsen und erfasste das Kind.