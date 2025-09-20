 
Unfälle Kind prallt mit Fahrrad gegen Auto – Fingerkuppe abgetrennt

Ein Mädchen durchstößt mit ihrem Fahrradlenker eine Rückleuchte eines geparkten Autos. Dabei wird eine Fingerkuppe abgetrennt – das Kind radelt trotzdem nach Hause.

 
Das Mädchen wurde von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Geiselwind (dpa/lby) - Eine sechs Jahre altes Mädchen ist in Geiselwind (Landkreis Kitzingen) mit seinem Fahrrad gegen ein Auto geprallt und hat sich dabei die Fingerkuppe abgetrennt. Das Kind wollte am Freitagnachmittag das am Straßenrand geparkte Auto umfahren, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Zusammenprall durchstieß der Fahrradlenker eine Rückleuchte des Wagens. Die Beamten vermuten, dass die Sechsjährige mit einem Finger in dem Glas der Heckleuchte hängenblieb und sich so die Kuppe des kleinen Fingers abtrennte.

Das Mädchen fuhr den Angaben zufolge danach noch nach Hause. Ein Rettungshubschrauber brachte es in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauerten laut Polizei zunächst an.