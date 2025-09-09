Dornburg-Camburg (dpa/th) - Ein Neunjähriger hat sich bei einem Fahrradunfall in Dornburg-Camburg (Saale-Holzland-Kreis) schwer am Kopf verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr der Junge am Montagnachmittag auf seinem Fahrrad bergab und bremste nicht ausreichend, sodass er mit einem geparkten Kleintransporter kollidierte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach dem Fahrzeughalter des beschädigten Kleintransporters.