Drebach (dpa/sn) - Mit seinem Motorrad ist bei Drebach (Erzgebirgskreis) ein junger Mann von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Der 18-Jährige ist laut einem Polizeisprecher einen Hang hinabgefahren. Aus noch ungeklärter Ursache war er in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Durch das Hinabfahren in den Hang wurden zudem Erde und Geröll auf die Straße geschleudert. Dadurch wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt.