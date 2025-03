Haiming (dpa/lby) - Ein 10 Jahre alter Junge ist im Landkreis Altötting von einem Auto erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Junge überquerte am Morgen auf dem Weg zur Schule eine Straße in Haiming und übersah ein heranfahrendes Auto, wie die Polizei mitteilte. Der 39 Jahre alte Fahrer konnte das Auto nicht mehr rechtzeitig Bremsen und erfasste das Kind. Ein Rettungshubschrauber brachte den Zehnjährigen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern laut Polizei an. Angaben zu möglichen Verletzungen des Autofahrers machte die Polizei zunächst nicht.