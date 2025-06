Kempten (dpa/lby) - Eine jugendliche Motorradfahrerin ist von einem abbiegenden Auto in Kempten erfasst und schwer verletzt worden. Die 85-jährige Autofahrerin habe am Mittwoch von einem Parkplatz eines Supermarktes auf die Straße fahren wollen, teilte die Polizei mit. Dabei habe sie die vorfahrtsberechtigte 17-Jährige übersehen. Die Jugendliche wurde nach dem Zusammenstoß in eine Klinik gebracht. Die Seniorin blieb unverletzt.