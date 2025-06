Unfälle in Sonneberg: Zwei Motorradfahrer verletzt

Am Freitag den 13. Juni befuhr gegen 15 Uhr ein 41-Jähriger mit einem Kraftrad der Marke BMW die Landstraße von Goldisthal in Richtung Scheibe-Alsbach. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad, kam zu Fall und rutschte gegen die rechte Leitplanke, wie die Polizei am Sonntag mitteilt. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden, ebenso an der Leitplanke.