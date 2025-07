Unfälle in Schmalkalden: Mit Motorrad und Bagger kollidiert

Autofahrer kollidiert mit einem Bagger

Bereits am Freitagvormittag war ein 85-jähriger Mann mit seinem Pkw in Richtung Judengasse unterwegs. Dort kollidierte er aus bisher ungeklärten Umständen mit einem am Fahrbahnrand geparkten Bagger. Der Autofahrer wurde verletzt ins Klinikum Schmalkalden gebracht. Der Auto war nicht mehr fahrbereit, auch am Bagger entstand Sachschaden.