Einer der beiden Motorradfahrer, ein 60 Jahre alter Mann, sei am Sonntagnachmittag in Richtung Kahlert (Landgemeinde Stadt Großbreitenbach) unterwegs gewesen, als er von der Fahrbahn abkam und in die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er mit einer 34-jährigen Motorradfahrerin zusammen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte ein Überholvorgang Grund für den Unfall gewesen sein.