Unfälle: Holztransport brennt auf Autobahn

Wie die Polizei berichtete, stand das Gefährt innerhalb kurzer Zeit in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Auf der A72 Richtung Sachsen bildete sich nach dem Vorfall am frühen Morgen ein langer Stau. Die Bergung des ausgebrannten Sattelzuges sollte noch einige Stunden dauern. Den Sachschaden an dem lettischen Transporter schätzen die Ermittler auf rund 250.000 Euro. Den Lastwagen, dessen Reifen sich gelöst hatte, hatte ein 28-Jähriger aus dem Raum Glauchau in Sachsen gesteuert.