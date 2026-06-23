Birstein (dpa/lhe) - Der tödliche Arbeitsunfall im Inneren einer Windkraftanlage im osthessischen Birstein ist laut einem Gutachten von dem Montagefehler durch einen der verunglückten Arbeiter ausgelöst worden. Nach dem Bericht eines Sachverständigen wurde eine Schraubverbindungen, mit denen die Arbeitsbühne ringsum an den Elementen des Windradturms fixiert wird, fehlerhaft ausgeführt. Das teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Hanau mit.