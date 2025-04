Breitenberg (dpa/lby) - Ein Gleitschirmflieger ist bei einer Notlandung in den Allgäuer Alpen am Breitenberg (Landkreis Ostallgäu) mit einer Wandergruppe zusammengestoßen. Der 32-Jährige sei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Zudem sei ein siebenjähriges Mädchen und deren Hund leicht verletzt worden.