Unfälle: Glatte Straßen in Bayern – drei Tote und viele Verletzte

Bei starkem Schneefall und Glätte gab es zudem erhebliche Verkehrsbehinderungen. Im Landkreis Bayreuth blieben auf der A9 bei Sophienberg/Trockau mehrere Lastwagen und Autos mitten auf der Fahrbahn stehen, wie die Polizei mitteilte. Da es weiter stark schneite und der Verkehr nicht nachließ, wurden Kräfte des Technischen Hilfswerks angefordert. Ebenfalls blieben drei Autos, die lediglich mit Sommerreifen ausgestattet waren, stehen. Dies ziehe für jeden der Fahrer eine Anzeige nach sich, hieß es.