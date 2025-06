Leipheim - Ein Senior ist mit seinem Auto in ein Schaufenster eines Kiosks im bayerischen Landkreis Günzburg gefahren - und hat damit einen sechsstelligen Schaden verursacht. Der 72-Jährige habe das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt, teilte die Polizei mit. Beim Wenden sei er dadurch erst gegen zwei geparkte Autos und dann in den Kiosk in Leipheim gefahren.