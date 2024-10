München (dpa/lby) - Ein 83-jähriger Fußgänger ist in München bei einem Unfall mit einem Transporter ums Leben gekommen. Der Transporter war am Freitag aus bisher ungeklärter Ursache auf dem Gehweg gegen den Senior gefahren, wie die Polizei mitteilte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte verstarb der Mann noch am Unfallort. Ein Kriseninterventionsteam betreute den Fahrer des Transporters. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.