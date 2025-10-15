Eckstedt (dpa/th) - Nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw bei Eckstedt (Landkreis Sömmerda) ist ein Fußgänger verstorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 55-Jährige demnach am Dienstagabend zu Fuß am Fahrbahnrand gelaufen und wurde bei dem Zusammenstoß in den Straßengraben geschleudert. Den Angaben zufolge fuhr der 29-jährige Lkw-Fahrer zunächst weiter, alarmierte gegen 23 Uhr die Polizei und kehrte zur Unfallstelle zurück. Die Umstände der Unfallflucht sind derzeit unklar. Die Ermittlungen laufen.