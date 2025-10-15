Eckstedt (dpa/th) - Nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw bei Eckstedt (Landkreis Sömmerda) ist ein Fußgänger verstorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 55-Jährige demnach am Dienstagabend zu Fuß am Fahrbahnrand gelaufen und wurde bei dem Zusammenstoß in den Straßengraben geschleudert. Den Angaben zufolge fuhr der 29-jährige Lkw-Fahrer zunächst weiter, alarmierte gegen 23 Uhr die Polizei und kehrte zur Unfallstelle zurück. Die Umstände der Unfallflucht sind derzeit unklar. Die Ermittlungen laufen.
Unfälle Fußgänger stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw
dpa 15.10.2025 - 08:09 Uhr