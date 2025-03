Wildpoldsried (dpa/lby) - Zwei Männer sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 12 lebensgefährlich verletzt worden. Der Wagen eines 44-Jährigen war bei Wildpoldsried (Landkreis Oberallgäu) in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Auto frontal zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der 35 Jahre alte Fahrer wurden durch den Aufprall am Freitag in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.