Buttlar/Sünna (dpa/th) - Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 84 im Wartburgkreis verletzt worden. Ein 49-jähriger Autofahrer geriet am Montag aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den Gemeinden Buttlar und Sünna in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dabei stieß er in einer Kurve frontal mit zwei Lastwagen zusammen.