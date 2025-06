Zedlitz (dpa/th) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Auto ist ein Mann im Landkreis Greiz schwer verletzt worden. Ein 36-Jahre alter Lkw-Fahrer war laut Polizei am Dienstag zwischen Gera und Weida in den Gegenverkehr geraten. Die Gründe hierfür sind noch unbekannt.Dort stieß er auf Höhe des Ortes Wolfsgefärth mit einem 20-jährigen Autofahrer zusammen, der infolge in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Er kam in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb den Angaben nach unverletzt. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverltzung aufgenommen.