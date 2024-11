Weimar (dpa/th) - Eine Radfahrerin ist in Weimar mit dem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Die 44-Jährige schlug bereits in der Nacht zu Mittwoch mit dem Kopf auf einer Bordsteinkante auf, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde in eine Klinik gebracht. Als sie dort eintraf, war sie bereits nicht mehr ansprechbar.