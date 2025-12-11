Arzberg (dpa/lby) - Nach einem missglückten Überholmanöver auf einer Bundesstraße im Fichtelgebirge ist eine Autofahrerin an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die 51-Jährige wollte im Landkreis Wunsiedel einen Lastwagen überholen, wobei sie frontal in einen Wagen einer anderen Frau auf der Gegenspur krachte, wie die Polizei mitteilte. Beide Frauen kamen schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser, wo die 51-Jährige ihren Verletzungen erlag. Die Bundesstraße wurde für mehrere Stunden gesperrt.