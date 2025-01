Unfälle: Frau stirbt bei Frontalzusammenstoß in Niederbayern

Röhrnbach (dpa/lby) - Beim Zusammenstoß ihres Autos mit einem entgegenkommenden Kleinbus ist eine 60-Jährige in Röhrnbach (Landkreis Freyung-Grafenau) ums Leben gekommen. Die Frau starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der 46 Jahre alte Fahrer des aus Tschechien kommenden Kleinbusses wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Weitere Menschen befanden sich nicht in den Autos.