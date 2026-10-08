Würzburg (dpa/lby) - Eine junge Frau ist mit ihrem Auto in Würzburg im Schaufenster eines Möbelhauses gelandet. Die 24-Jährige blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt, am Auto und vor allem dem Gebäude entstand aber erheblicher Sachschaden, wie die Polizei mitteilt. Fensterscheiben gingen zu Bruch, ob es strukturelle Schäden gibt, muss noch geprüft werden. Wie es zu dem Vorfall am Morgen kam, ist derzeit noch unklar.