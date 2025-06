Leinefelde-Worbis (dpa/th) - Eine Frau ist mit ihrem Wagen im Landkreis Eichsfeld tödlich verunglückt. Die 60-Jährige war am Dienstagabend gegen 18 Uhr aus bisher unbekannter Ursache mit dem Wagen eines 72-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin starb noch an der Unfallstelle bei Leinefelde, der Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.