Zuvor fuhr der Mann demnach mit seinem Fahrrad und stürzte. Dabei sei er in den Fluss gefallen. Passanten hätten den 66-Jährigen gesehen, als er im Wasser paddelte und hätten den Notruf alarmiert, so der Polizeisprecher. Der Mann zog sich dem Sprecher zufolge eine Platzwunde am Kopf zu und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Ein Atemalkoholtest habe zwar keinen klaren Wert ergeben, dass der Mann alkoholisiert war, sei aber sicher. Eine Blutentnahme sei angeordnet worden.