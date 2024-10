Bayreuth (dpa/ lby) - Ein Mann ist in Bayreuth aus einem Fenster im ersten Stock gefallen. Der 59-Jährige hatte sich am Freitagabend allein in seiner Wohnung in der Innenstadt aufgehalten und dort Alkohol getrunken, wie die Polizei mitteilte. Als er aus dem Fenster rauchen wollte, verlor er demnach das Gleichgewicht und stürzte etwa drei Meter tief auf den Boden. Der Mann blieb verletzt liegen und wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo nur leichte Frakturen festgestellt wurden. Die Polizei schloss ein Fremdverschulden aus.