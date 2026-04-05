Creußen (dpa/lby) - Ein Radfahrer ist im Landkreis Bayreuth auf einem Feldweg tödlich verunglückt. Aus unbekannten Gründen sei er während der Fahrt gestürzt und habe trotz Helmes sofort das Bewusstsein verloren, berichtete ein Polizeisprecher in Bayreuth. Rettungskräfte hätten versucht, den 57-Jährigen zu reanimieren. Er sei aber noch an der Unfallstelle gestorben. Der Mann fuhr dort in Begleitung einer weiteren Person. An dem Unfall am frühen Sonntagabend auf einem Feldweg zwischen Creußen und Hörlasreuth war nach Polizeiangaben aber niemand anderes beteiligt.