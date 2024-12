Memmingen - Ein Passant hat einen toten Radfahrer in einem Bach am Memminger Stadtrand gefunden. Der 86-Jährige sei in der Nacht zum Dienstag von seinem Fahrrad gestürzt und in den Bach gefallen, teilte die Polizei mit. Der Passant habe den Senior am Morgen entdeckt und den Notruf gewählt. Die Einsatzkräfte konnten aber nur noch den Tod des 86-Jährigen feststellen.