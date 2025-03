Dachwig - Ein 56-Jahre alter Mann ist bei einem Unfall im Landkreis Gotha gestorben. Der Fahrradfahrer war am frühen Morgen in Dachwig unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte der Mann auf der Straße und starb noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen.