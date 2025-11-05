Nesse-Apfelstädt (dpa/th) - Bei einem Zusammenstoß in Gamstädt (Landkreis Gotha) ist eine Fahrerin tödlich verletzt worden. Der Wagen der 44-Jährigen wurde an einer Kreuzung von dem Lkw eines 50 Jahre alten Fahrers erfasst, wie die Polizei mitteilte. Dieser hatte am Morgen mutmaßlich eine rote Ampel in dem Ortsteil von Nesse-Apfelstädt übersehen. Die Frau starb noch am Unfallort. Der Mann blieb den Angaben zufolge unverletzt.