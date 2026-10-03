Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem Tod einer Radfahrerin auf der Autobahn 66 in der Nähe der Ausfahrt Wallau (Main-Taunus-Kreis) laufen die Ermittlungen. Es würden weiter Spuren ausgewertet, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden. Die 39-Jährige war in der Nacht zum Freitag von mehreren Autos erfasst und getötet worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Frau mit dem Rad auf der linken Spur der Autobahn unterwegs.
Unfälle Ermittlungen zu Tod von Radfahrerin auf A66 laufen
dpa 03.10.2026 - 14:55 Uhr