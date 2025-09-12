Unfälle: Eisenstange durchbohrt Zehnjährigen bei Fahrradunfall

Stephanskirchen (dpa/lby) - Ein zehn Jahre alter Radfahrer ist in einen Gartenzaun in Stephanskirchen (Landkreis Rosenheim) gestürzt und von einer spitz hervorstehenden Eisenstange durchbohrt worden. Der Junge erlitt bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte befreiten ihn den Angaben zufolge von der Stange und brachten ihn in ein Krankenhaus.