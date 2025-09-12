Unfälle: Eisenstange durchbohrt Zehnjährigen bei Fahrradunfall

 
  2. Region

Ein junger Radfahrer kommt zu nah an einen Gartenzaun und stürzt. Das hat schwere Folgen.

 
Der Junge kam schwer verletzt in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Stephanskirchen (dpa/lby) - Ein zehn Jahre alter Radfahrer ist in einen Gartenzaun in Stephanskirchen (Landkreis Rosenheim) gestürzt und von einer spitz hervorstehenden Eisenstange durchbohrt worden. Der Junge erlitt bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte befreiten ihn den Angaben zufolge von der Stange und brachten ihn in ein Krankenhaus. 

Der Zehnjährige war laut Polizei mit dem Lenker zu nah an den Gartenzaun gekommen. Der Lenker verfing sich im Zaun, klappte seitlich ein und der Junge stürzte vom Fahrrad.